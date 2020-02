Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: BMW beim Vorbeifahren gerammt und weitergefahren - Hinweise an die Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Montag beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Straße "Hinter den Höfen" geparkten BMW Mini und entfernte sich danach unerlaubt. Bisherigen Angaben zufolge beträgt der Schaden über 2.000 Euro. Durch den Anstoß wurde das Auto nach vorne geschoben und prallte gegen eine Mülltonnenumrandung. Laut Zeugenaussagen stand das Auto gegen 4.30 Uhr in der Nacht zum Montag noch an seinem ursprünglichen Abstellort.

Gegen 8 Uhr wurde der Geschädigte auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06201/10030 sachdienliche Hinweise entgegen.

