POL-MA: Brühl: Einbruch in der Geierstraße - Polizei bittet um Hinweise

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Geierstraße war am Sonntagabend das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Brachial machten sie sich an der Terrassentüre zunächst zu schaffen. Da sämtliche Vorgehensweisen scheiterten, warfen die Einbrecher die Glasscheibe ein und gelangten so ins Innere.

Hier durchsuchten sie nahezu alle Schränke und Behältnisse. Ob ihnen hierbei Gegenstände in die Hände fielen, ist abschließend noch nicht geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Als Einbruchszeit kommt Sonntagabend zwischen 18.30 und 22.30 Uhr in Betracht. Zeugen bzw. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen oder gar Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, mitzuteilen.

