Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 3-er BMW beschädigt und weitergefahren

Mannheim (ots)

1.000 Euro Schaden richtete ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer am Montagvormittag an einem auf dem Parkplatz des "Marktkauf" am Exerzierplatz/Friedrich-Ebert-Straße an und entfernte sich danach unerlaubt. Aufmerksam auf die Beschädigungen wurde die Geschädigte gegen 10 Uhr und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 0621/3301-0 entsprechende Hinweise entgegen.

