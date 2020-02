Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau: Älterer Mann beschädigt beim Ausparken Audi Q 3 und entfernt sich

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beamte des Polizeireviers Neckargemünd suchen Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Hauptstraße ereignet hat. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Audi Q 3 und begab sich für wenige Minuten in die Bankräumlichkeiten.

Bei ihrer Rückkehr teilte ein Zeuge mit, dass ein älterer Herr in einem hellen/grauen Kleinwagen beim Ausparken ihren Wagen touchiert hat. Nachdem er sich den Schaden auch angeschaut hatte, setzte er seine Fahrt allerdings fort. Der Schaden am Audi beträgt ca. 1.000 Euro.

Ein HP-Kennzeichen liegt der Polizei vor; diesbezüglich dauern die Ermittlungen aber noch an. Zeugen, die Hinweise zu dem älteren Mann bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell