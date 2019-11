Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Motorroller, LKW-Fahrer flüchtig

Hahnstätten, Aarstraße (ots)

Hahnstätten - Am Samstag, den 09.11.19 gegen 16.00 Uhr befuhr ein 29jähriger aus der VG Aar-Einrich die Aarstraße in Hahnstätten in Richtung Wiesbaden. Dort wurde er von einem dunkelblauem Sattelzug mit vermutlich polnischem Kennzeichen überholt. Beim Wiedereinscheren streifte der Anhänger den Motorroller wodurch der Fahrer stürzte und sich am Fuß und Handgelenk verletzte.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter der 06432/6010 zu melden.

