Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn

Borchen (ots)

(mb) Am Samstag ist ein 27-jähriger Mann in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Borchen-Alfen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz nach der Tat festgenommen. Gegen ihn wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Gegen 08.25 Uhr wurde die Polizei über Notruf wegen einer verletzten Person in der Unterkunft für Asylbewerber Am Kleeberg alarmiert. Am Einsatzort trafen die Polizisten auf den Tatverdächtigen und Zeugen. Das lebensgefährlich verletzte Opfer lag in dem Gebäude und musste notärztlich versorgt werden. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er ist außer Lebensgefahr.

Laut ersten Ermittlungen kam es morgens zu einer Auseinandersetzung in der Unterkunft. Dabei soll der 23-jährige Tatverdächtige aus Somalia mit einem Messer auf seinen 27-jährigen Landsmann eingestochen haben. Ein weiterer Bewohner (49) der Unterkunft ging dazwischen und trennte die Kontrahenten. Der Tatverdächtige selbst alarmierte den Rettungsdienst. Er ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

