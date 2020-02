PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 29.02.2020

Hofheim (ots)

1.Eigentumsdelikte

1.1 Durch dreisten Trick Handtasche aus PKW gestohlen

Tatort: 65812 Bad Soden, Kelkheimer Straße

Tatzeit: Freitag, 28.02.2020, 18:45 Uhr

Ein unbekannter Täter machte die Geschädigte beim Einparken auf ein defektes Rücklicht aufmerksam und nutzte die Gelegenheit, um die Handtasche der Geschädigten aus dem Fahrzeug zu entwenden. Als die Geschädigte ihr Fahrzeug einparkte, öffnete der Täter unvermittelt die Beifahrertür, sprach die Fahrzeugführerin an und forderte diese auf auszusteigen, um das defekte Rücklicht in Augenschein zu nehmen. Als diese der Aufforderung nicht nachkam, griff sich der männliche Täter die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche und floh mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte. In der Handtasche befanden sich sämtliche Personaldokumente, ein Handy und Bargeld in geringer Höhe.

Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei vor: männlich, südländischer Phänotyp, ca. 50 Jahre alt und ca. 170cm groß gepflegter schwarzer Bart, trug einen dunkelgrünen Parka

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

1.2 In Einfamilienhaus eingebrochen

Tatort: 65719 Hofheim; OT: Wildsachsen, An den Erzgruben

Tatzeit: Freitag, 28.02.2020, 18:55 bis 19:25 Uhr

Ein unbekannter Täter drang in das Einfamilienhaus ein, indem dieser im rückwärtigen sichtgeschützten Bereich ein Fenster aufhebelte. Im Objekt wurden diverse Schränke durchsucht. Das Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim (06192/2079-0) entgegen.

1.3. Einbruchsversuch scheitert

Tatort: 65439 Flörsheim, Heinrich-Brüning-Straße 21

Tatzeit: Donnerstag, 27.02.2020, 17:00 bis 22:30 Uhr

Ein unbekannter Täter übersteigt einen Zaun, um sich in den rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses zu begeben. Hier sucht dieser gezielt die Erdgeschosswohnung auf und versucht diese durch mehrfaches Hebeln zu öffnen. Der Täter muss jedoch unverrichteter Dinge abbrechen, da die Türe den Hebelversuchen Stand hält. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

1.4 Damenfahrrad am Bahnhof Flörsheim entwendet

Tatort: 65439 Flörsheim, Bahnhof

Tatzeit: Freitag, 21.02.20, 16:00 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 07:30 Uhr

Die Geschädigte stellte ihr Fahrrad am dafür vorgesehenen Abstellplatz für Fahrräder am Flörsheimer Bahnhof bereits am vergangenen Freitag ab. Es handelt sich dabei um ein Damenrad des Herstellers Viktoria in der Farbe schwarz, welches über einen Fahrradkorb auf dem Gepäckträger verfügt. Das Fahrrad hat einen Wert von über 1000EUR. An diesem Freitag, als die Geschädigte ihr Fahrrad wieder nutzen wollte, stellte diese fest, dass das Fahrrad entwendet wurde. Das Fahrrad war mit einem Gliedschloss gesichert. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei in Flörsheim unter 06145/5476-0 entgegen.

1.5. Seitenscheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Werkzeug entwendet

Tatort: 65795 Hattersheim; OT: Okriftel, Sindlinger Straße

Tatzeit: Donnerstag, 27.02.2020, 16:00 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 06:20 Uhr

Aus einem Mehrzweckfahrzeug wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Werkzeuge im Wert von über 2000EUR entwendet. Hierzu nutzten die Täter die Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers aus und schlugen bei dem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug eine Seitenscheibe ein. Entwendet wurde ein Akku-Bohrer, ein Akku-Schrauber, eine Akku-Flex, eine elektrische Bohrmaschine, zwei Werkzeugkoffer und diverse Aufsätze. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim entgegen (06192/2079-0)

2. Mann springt auf Fahrbahn und zieht blank

Tatort: 65795 Hattersheim, Hofheimer Straße

Tatzeit: Freitag, 28.02.2020, 10:45 Uhr

Ein stark alkoholisierter Mann im Alter von 35 Jahren sprang am Freitagvormittag mehrfach auf die Fahrbahn und zeigte den vorbeifahrenden Fahrzeugen sein nacktes Hinterteil, sowie sein entblößtes Glied. Zudem beleidigte er die vorbeifahrenden Fahrzeugführer, indem dieser den Mittelfinger zeigte und beleidigende Worte von sich gab. Der Täter konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden. Auf Grund der Alkoholisierung wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Mann befristet im Polizeigewahrsam. Geschädigte, die ebenfalls von der Tat betroffen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Verkehrsdelikte

3.1 Täuschungsversuch misslingt - alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt.

Tatort: 65779 Kelkheim, Am Kirchplatz

Tatzeit: Samstag, 29.02.2020, 03:10 Uhr

Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit fiel einer Polizeistreife aus Kelkheim ein Smart auf. Das Fahrzeug hielt in der Nähe des Kirchplatzes in Kelkheim an, eine 28-Jährige stieg gemeinsam mit dem Beifahrer aus und stellten sich neben das Fahrzeug. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen, gab die Fahrerin an, dass sie einen Fahrzeugschlüssel verloren haben und deswegen schnell zur Örtlichkeit zurückgefahren seien, um nach diesem zu suchen. Die Angaben schienen den Polizeibeamten zunächst glaubhaft. Als sie und der Beifahrer jedoch ohne Absuche zurück ins Fahrzeug stiegen und dabei einen Fahrerwechsel vornahmen, wurden die Beamten stutzig. Auf Grund dessen wurden die Personen erneut kontrolliert und stellten bei der vorherigen Fahrerin leichten Alkoholgeruch fest. Es stellte sich heraus, dass die Frau das Fahrzeug nicht mehr hätte führen dürfen, denn ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,5 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

gefertigt: Bettenbühl, POK'in / KvD'in

