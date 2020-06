Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrverbot als Geburtstagsgeschenk - Polizei hat Raser im Blick und auf Video

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Deutlich zu schnell war ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Essen am Freitagnachmittag auf der B1 in der Höhe des Gutes Warthe bei Paderborn unterwegs. Die Polizei erwischte den Mann mit 150, statt der erlaubten 100 Stundenkilometer. Wie sich herausstellte, hatte der Kradfahrer Geburtstag. Anlässlich einer Feier zu seinem Ehrentag war er auf dem Weg nach Bielefeld. Trotz der Gratulation des Polizeibeamten, hätte der Mann liebend gerne auf das Geschenk verzichtet, denn ihm drohen nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 160 Euro.

Am Wochenende stoppten Motorradpolizisten der Paderborner Polizei auf den unfallbelasteten Bundes- und Landesstraßen im Kreisgebiet 20 weitere Raser, 16 Autofahrer, zwei Lkw-Fahrer und einen weiteren Motorradfahrer. Gegen alle wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und zehn zusätzliche Fahrverbote stehen an. Die Beamten nutzten ein sogenanntes "ProViDa"-Motorrad. Die zivile Maschine ist mit Mess- und Videotechnik ausgestattet und war auch letzte Woche Mittwoch neben Beamten mit Lasergeräten bei Geschwindigkeitsüberwachungen auf der B64 bei Delbrück im Einsatz. Dabei wurden acht schwere Übertretungen festgestellt. Sechs der erwischten Fahrzeugführer waren so schnell, das neben dem Bußgeld und Punkten auch Fahrverbote verhängt werden.

