Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Büren (ots)

(mb) Ein Auffahrunfall mit drei Autos auf der L776 forderte am Montag zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte.

Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 48-jährige VW-Caddy-Fahrerin auf der L776 von der A44 in Richtung Rüthen. Kurz vor dem Kreisverkehr Höhe Kapellenberg hatte sich ein Rückstau gebildet. Die Caddyfahrerin prallte auf das Heck des letzten Fahrzeugs im Stau, einem Mazda, der von einer 55-Jährigen gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der Mazda gegen das Heck eines Kia SUV's geschoben und kam anschließend nach rechts von der Straße ab. Der Mazda landete in einem Getreidefeld. Die Caddyfahrerin und die Mazdafahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Der SUV-Fahrer (63) und seine Beifahrerin (58) zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Geseke. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall kam es zu leichten Verkehrsstörungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell