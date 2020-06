Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkstatt

Delbrück (ots)

(mb) Auf einem Hofgrundstück am Alter Postweg bei Schöning nahe der B64 ist in der Nacht zu Sonntag in eine Werkstatt eigebrochen worden.

Am Samstagabend wurde noch bis 21.30 Uhr an der Werkstatt gearbeitet. Sonntagmorgen fiel der Einbruch gegen 09.30 Uhr auf. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und aus dem Gebäude zahlreiche Werkzeuge, Akku-Maschinen und Schleifgeräte entwendet. Sie hatten die Beute durch ein Maisfeld zu einem am Alter Postweg abgestelltes Fahrzeug getragen. Einen Schweißhelm verloren sie dabei. Den Weg durch das Maisfeld müssen die Täter mehrmals gegangen sein.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

