Polizei Paderborn

POL-PB: Trotz Gegenverkehr abgebogen -Unfall mit Personenschaden-

Lichtenau-Holtheim (ots)

(ob) Beide Fahrzeugführer wurden bei einem Unfall in Holtheim am Freitagabend leicht verletzt. Gegen 18.42 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mercedesfahrer die Kreisstraße 24 zwischen Holtheim und der Bundesstraße 68 in Fahrtrichtung Holtheim. Beim Abbiegen nach links in einen Feldweg übersah er einen entgegenkommenden Toyota eines 62-Jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren an der Front stark beschädigt. Durch die Feuerwehr mussten auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und verschmutztes Erdreich entfernt werden.

