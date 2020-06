Polizei Paderborn

POL-PB: Ersthelfer retten Frau aus verunglücktem Auto

Paderborn-Wewer (ots)

(ob) Am frühen Freitagabend wurde eine verunfallte Autofahrerin in Wewer durch Ersthelfer aus dem Auto geborgen. Gegen 18:30 Uhr befuhr die 38-jährige Fahrerin eines Hyundai in Wewer die Straße Auf der Schweiz in Richtung Wewersche Straße. In einer Linkskurve, etwa 300 Meter vor der Einmündung auf die Wewersche Straße, fuhr sie geradeaus gegen die Leitplanke und im weiteren Verlauf gegen das dortige Andreaskreuz. Das Fahrzeug kippte auf die linke Fahrzeugseite. Ersthelfer bargen die Verunglückte durch die Windschutzscheibe des Autos. Durch den Unfall wurde die Fahrerin verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Darüber hinaus wurde ihr aufgrund von Alkoholgenuss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge ist ihr seither untersagt.

