Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Räder kollidieren: zwei Verletzte

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag bei einem Unfall in Rhede-Vardingholt erlitten. Die 60-Jährige befuhr gegen 16.40 Uhr die Vardingholter Straße in Richtung Bocholt. Aus dem Schlaaderkamp bog eine 62-jährige Bocholterin mit ihrem Fahrrad in Richtung Barlo ein und stieß dabei mit dem Pedelec zusammen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.

