Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Ein leicht verletztes Kind

Isselburg-Vehlingen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein fünfjähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad am Donnerstag in Isselburg-Vehlingen erlitten. Das Mädchen befuhr gemeinsam mit ihrer Mutter gegen 16.00 Uhr den Radweg der Anholter Straße in Richtung Vehlingen. Ein Fahrradfahrer bog von dem Kuhlenburger Weg nach rechts auf den Radweg in Richtung Anholt ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Fahrradfahrer. Das Kind stürzte zu Boden. Der Fahrradfahrer hielt zunächst an und erkundigte sich, ob etwas passiert sei. Dann setzte der Mann jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die fünfjährige Isselburgerin wurde im Krankenhaus behandelt. Personenbeschreibung: circa 20 - 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarze längere Haare, leichte Gesichtsakne, Brillenträger, bekleidet mit einer dunklen Sweat-Jacke. Er führte ein schwarzes Mountainbike. Nach Zeugenaussage habe der Flüchtige sich nicht klar und deutlich ausdrücken können. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

