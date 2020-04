Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Fassade beschädigt

Südlohn (ots)

Gegen die Klinkerfassade eines Hauses ist am Sonntag in Südlohn ein Auto gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr an der Kirchstraße, als dort ein Fahrzeug rangierte. Zeugenangaben zufolge war der Fahrer circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte helles Haar. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

