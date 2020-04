Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz am Sonntag in Heek erlitten. Die Heekerin befuhr gegen 15.35 Uhr den Radweg des Dannenkamps (K45) in Richtung Heek und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

