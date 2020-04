Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrräder übersehen

Borken (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind am Samstag auf einer Straßenkreuzung in Borken mit einem Auto zusammengestoßen. Zu dem Unfall war es gegen 16.05 Uhr gekommen: Ein 79-Jähriger befuhr zu dieser Zeit mit seinem Wagen die Hohe Oststraße in Richtung Dülmener Weg. Als der Altenberger die übergeordnete Hansestraße queren wollte, übersah er die von rechts kommenden Zweiräder. Er fuhr mit seinem Auto gegen das Pedelec einer 57-jährigen Heidenerin, die dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen, ebenso eine ihr folgende 13-jährige aus Heiden: Das Mädchen konnte sein Rad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte seitlich gegen den Wagen des Mannes. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro.

