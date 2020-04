Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Südlohn - "Milchtankstellen" aufgebrochen

Ahaus/Südlohn (ots)

Auf "Milchtankstellen" hatten es Diebe in der Nacht zum Samstag in zwei Fällen abgesehen. Der erste ereignete sich in Ahaus-Alstätte: Dort hatten die Täter eine Milchtankstelle am Besslinghook ins Visier genommen. Die Unbekannten betraten ein Nebengebäude des landwirtschaftlichen Anwesens, brachen den Automaten darin auf und ließen die Kassenbehälter mitgehen. Ein ähnliches Geschehen spielte sich an der Straße "Wienkamp Rechts" in Südlohn ab. Dort hebelten die Täter in einer Hütte einen Automaten auf und entwendeten daraus zwei Geldwechsler. Neben dem reinen Beuteschaden richteten die Unbekannten in beiden Fällen auch einen beträchtlichen Sachschaden an, der circa im vierstelligen Euro-Bereich liegt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02861) 9000.

