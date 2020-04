Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet mit Mülltonne/Fall 3

Bocholt (ots)

Auf Zigaretten hatte es ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Bocholt abgesehen. Der Täter verschaffte sich mit Gewalt Zugang zu einem Verkaufsraum an der Münsterstraße. Nach ersten Erkenntnissen verstaute er seine Beute in einer Mülltonne und entfernte sich damit. Es war nicht die erste Tat dieser Art, die sich in Bocholt ereignet hat: In zwei weiteren Fällen im Januar und im März dieses Jahres nutzte ein Kioskeinbrecher wie berichtet ebenfalls eine Mülltonne, um seine Beute abzutransportieren. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Täter um einen circa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann, der mit einer längeren schwarzen Jacke oder einem schwarzen Mantel bekleidet war. Der Einbruch an der Münsterstraße ereignete sich gegen 03.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

