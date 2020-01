Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung im Fernreisebus auf

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nacht bei Kontrollen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus in Kehl einen dänischen Reisepass sichergestellt. Mit diesem wies sich ein 22-jähriger Somalier den Beamten gegenüber aus. Bei eingehender Überprüfung des Dokumentes wurden Unregelmäßigkeiten an den Ausstellungsmodalitäten festgestellt. In der Vernehmung gab er an, dass er sich das Dokument in Frankreich erworben habe. Das verfälschte Dokument wurde sichergestellt. Den 22-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Er stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

