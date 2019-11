Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgehebelt (Bri)

Brilon (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Straße "Am Patberschschen Dorn" auf. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr bis 09 Uhr. Ob die Diebe Beute machen konnten, ist noch nicht geklärt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

