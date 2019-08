Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Katze mit Pfeil und Schusswunden

53945 Blankenheim (ots)

Wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz hat die Kripo Euskirchen die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Tierärztin versuchte am Montag eine verletzte Katze zu versorgen. In der Katze steckte ein Pfeil im Rumpf. Das Tier wurde zuvor in einem Garten gesehen und eingefangen.

Die Tierärztin schläferte die Katze aufgrund ihrer Verletzungen ein, um sie von ihrem Leiden zu befreien. Die Tierärztin konnte ferner noch vier Schusswunden im unteren Rumpfbereich feststellen, die vermutlich von einem Luftgewehr stammen. Der Pfeil wurde sichergestellt.

