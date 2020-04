Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Helden - Verkehrsinsel beschädigt

Isselburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro hat ein Autofahrer in der Nacht zum Montag in Isselburg-Heelden nach einem Unfall hinterlassen. Der Unbekannte muss mit seinem Wagen auf der Empeler Straße (B67) zwischen der Millinger Straße und der Holbusheide eine Verkehrsinsel überfahren haben. Dabei beschädigte er den Bordstein und ein Verkehrszeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

