POL-PB: Brandursache vermutlich technischer Defekt

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Das am Samstagmorgen in einem Wohnhaus mit Gaststätte an der Westfalenstraße in Helmern ausgebrochene Feuer ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Laut Untersuchungen der Polizei brach der Brand in einem Raum im Dachgeschoss aus, in dem Haustechnik installiert war.

Das Feuer war am Samstag um kurz vor 08.00 Uhr von den Bewohnern (77/79) bemerkt worden. Zu dem Zeitpunkt war die Stromversorgung schon ausgefallen. Der Treppenlift für einen auf einen Rollstuhl angewiesenen Bewohner funktionierte nicht mehr. Ein Zeuge und zwei Feuerwehrmänner retteten das Seniorenpaar aus dem Obergeschoss. Beide blieben unverletzt und kamen bei Bekannten unter. Der Brand breitete sich schnell aus und hinterließ massive Brandschäden. Teile des einsturzgefährdeten Gebäudes wurden bereits bei den Löscharbeiten abgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

