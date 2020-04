Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - ein Radfahrer leicht verletzt, außerdem eine Spiegelabdeckung am Unfallort gefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen, 07.04.2020, kam es gegen 08 Uhr in der Deichstraße, Höhe Rheinstraße, nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 19-jährigen Pkw-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zum jetzigen Zeitpunkt sind am Beteiligten Pkw keine Schäden bekannt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Freiligrathstraße, Höhe Hausnummer 301, in der Zeit von 14:55 - 15:35 Uhr. Dort stellte ein Fahrzeugführer bei seiner Rückkehr einen Unfallschaden an der Fahrerseite eines schwarzen Audi A 4 fest. Auf der Fahrbahn wurde eine fremde, weiße Seitenspiegelabdeckung gefunden, die zum verursachenden Pkw gehören könnten.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

