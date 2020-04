Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines schwarzen Oldtimer-Fahrrades am Bahnhof in Schortens - Wer kann Hinweise über den Verbleib des Fahrrades geben?

Schortens (ots)

Am Bahnhof in Schortens kam es zu dem Diebstahl eines Oldtimer Fahrrades, das am 17.03.2020 dort verschlossen abgestellt wurde. Bei dem auffälligen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Oldtimer Fahrrad der Marke Miele, Baujahr 1950. Es hat 28 Zoll-Felgen, weiße Mäntel und keine Gangschaltung. Als der Geschädigte das Rad wieder benutzen wollte, war es nicht mehr da. Zeugen, die nähere Angaben zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des auffälligen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 zu wenden.

