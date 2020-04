Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Traktor in Sande

Sande (ots)

Am späten Dienstagabend, 07.04.2020, erhielt die Polizei in Jever Kenntnis, dass ein Traktor in Betrieb genommen worden sei, dessen Führer im Verdacht stehe, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Traktor konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22:20 Uhr im Sillandweg in Sande angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der daraufhin erfolgten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 38-Jährige, aus Wilhelmshaven kommende Fahrzeugführer tatsächlich nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten gegen den 38.Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

