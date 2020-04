Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Schortens - Aus Unachtsamkeit auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, 06.04.2020, befuhr gegen 16.00 Uhr ein 80-jährige Fahrer eines Pkw die Jeversche Straße in Richtung Schortens-Ortsmitte und übersah dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurden der 80-Jährige sowie seine 81-Jährige Ehefrau, die Beifahrerin war, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

