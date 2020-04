Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kurzfristige Gefahrenstelle in Bockhorn - Ölschlauch eines landwirtschaftlichen Gespanns geplatzt

Bockhorn (ots)

Am Montagvormittag, 06.04.2020, platzte der Ölschlauch eines landwirtschaftlichen Gespanns, der gegen 10:15 Uhr in der Hauptstraße in Grabstede unterwegs war. Das Hydrauliköl trat aus und breitete sich auf einer Strecke von ca. 600 Metern aus. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde eine Firma beauftragt, die Straßenmeisterei war ebenfalls vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell