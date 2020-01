Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - 24-Jähriger gesteht Einbrüche/Untersuchungshaft angeordnet

Borken (ots)

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei: Ein 24 Jahre alter Borkener hat nun gestanden, für eine Vielzahl von Einbrüchen in Geschäftsräume in der Borkener Innenstadt verantwortlich gewesen zu sein.

In den Vernehmungen hat der 24-Jährige eingeräumt, seit dem vergangenen Sommer insgesamt 53 derartige Taten begangen zu haben. In diesem Zeitraum war es in Borken immer wieder zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Das Ziel: Geschäfte und Gaststätten, Bäckereien, Friseurbetriebe und ähnliche Einrichtungen.

Nach der Festnahme und dem umfassenden Geständnis des einschlägig bekannten 24-jährigen Borkeners hatte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. Das Amtsgericht folgte dem Antrag und ordnete diese gegen den Borkener an.

