Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mit Microsoft-Masche leider Erfolg gehabt

Velen (ots)

Altbekannte Masche in aktuellem Gewand: Das Betriebssystem "Windows 7" haben Betrüger zum Vorwand genommen, um sich einem Velener gegenüber am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft auszugeben. Die kriminellen hatten leider Erfolg - der Mann ließ sich auf das vermeintliche Angebot eines Upgrades ein. Dafür sollte er eine Kaution in Form von Google-Play-Karten elektronisch hinterlegen. Durch das Weitergeben der dafür erworbenen Codes entstand dem Velener ein finanzieller Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Die Polizei warnt erneut vor der Microsoft-Masche. Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch am besten gleich beenden. Angerufene sollten auf keinen Fall private Daten herausgeben und Unbekannten auch keinen Zugriff auf ihren Rechner gestatten. Ausführliche Informationen der Polizei gibt es dazu im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

