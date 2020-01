Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer am Kreisverkehr angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 15 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Der Jugendliche aus Ahaus befuhr gegen 15.30 Uhr den bevorrechtigten Radweg des Kreisverkehrs Graeser Straße/Wessumer Straße/Adenauerring/Fuistingstraße. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte von der Fuistingstraße in den Kreisverkehr einfahren. Der Ahauser übersah den Radfahrer, der durch die Kollision erst auf die Motorhaube fiel und anschließend auf die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

