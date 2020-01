Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - schwerer Verkehrsunfall auf der L560

Ahaus (ots)

Am 16.01.2020 ereignete sich gegen 15.52 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L560 in Ahaus. Fünf Verkehrsteilnehmer befuhren mit ihren Pkw hintereinander die L560 von Ahaus-Wessum in Richtung Ahaus-Graes. Auf halber Strecke wollte das erste Fahrzeug links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, die weiteren Pkw mussten abbremsen. Eine 77jährige Gronauerin im letzten Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob die anderen Fahrzeuge zusammen. Die Gronauerin und drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L560 bis um 17.20 Uhr komplett gesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle



Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell