POL-BOR: Gronau - Einbrecher erbeuten Uhren und Geräte

Gronau (ots)

Ein Laptop, zwei hochwertige Armbanduhren, eine Ledertasche und ein Mobiltelefon haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in Büroräume eines Wohn- und Geschäftshauses an der Pfarrer-Reukes-Straße eingedrungen: Um hineinzukommen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

