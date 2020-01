Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.01.20 um 16:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in der Badenheimer Straße in Bad Kreuznach einen 23 jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie bei ihm drogenspezifische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mindestens eine Geldbuße in Höhe von 500EUR und Fahrverbot von einem Monat.

