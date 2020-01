Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallzeugen nach Unfall auf der K41 (Dorsheim) gesucht

Dorsheim (ots)

Am Neujahrsmorgen, den 01.01.2020 zwischen 05:00 und 05:40 Uhr ereignete sich auf der K41 zwischen Dorsheim und Münster-Sarmsheim, vermutlich aufgrund eines alkoholisierten Fahrzeugführers, ein Verkehrsunfall. Die zwei Insassen befuhren mit einem braunen Opel Astra die K41 aus Richtung Dorsheim kommend und verloren etwa auf halber Strecke zwischen Autobahnabfahrt Dorsheim und Ortseingang Münster-Sarmsheim die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass sie schließlich im Straßengraben landeten. Verletzt wurde niemand, am PKW entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsste es noch weitere Zeugen geben, welche das verunfallte Fahrzeug gesehen haben und sich noch nicht bei der Polizei Bad Kreuznach gemeldet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter: 0671-88110.

