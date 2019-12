Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Wohnhaus Allenfeld

Allenfeld (ots)

Am 28.12.19 zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in Allenfeld in der Straße Auf dem Dillenberg eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei Bad Kreuznach bittet darum, ihr verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

