Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW - fünf Leichtverletzte im Alter von 22-70 Jahren

Bad Kreuznach- L 236 AS Roxheim/Rüdesheim (ots)

Am 18.12.2019 gegen 16:25 Uhr befährt eine 44-jährige PKW-Führerin die L 236 in Richtung Roxheim. Im Einmündungsbereich zur B 41 kollidiert sie mit einem entgegenkommenden 40 Jahre alten PKW-Führer, so dass ihr Fahrzeug auf zwei dort wartende Fahrzeuge geschleudert wird. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenprall werden insgesamt fünf Personen leicht verletzt in Bad Kreuznacher Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden dürfte bei ca. 25.000 EUR liegen. Die ausgetretenen Betriebsstoffe werden von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei beseitig. Die L 236 wird im Rahmen der Unfallaufnahme bis ca. 18 Uhr voll gesperrt und es kommt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

