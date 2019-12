Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend, 21.12.2019, bis 23.30 Uhr wurden in der Steubenstraße an mindestens 5 Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Vor Ort konnte bislang nur eine Fahrzeughalterin angetroffen werden. Die Anzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell