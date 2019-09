Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchen (ots)

Ein 16-Jähriger Kradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag leicht verletzt. Der 16-Jährige hatte mit seinem Leichtkraftstraße die Siegstraße in Richtung Bundesstraße 62 befahren. Beim Abbiegen nach links in Richtung Freusburg verlor der 16-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Eine zufällig vorbeikommenden Krankenwagenbesatzung sammelte den Jugendlichen auf und brachte ihn ins Krankenhaus.

