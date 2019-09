Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Turnhalle

57581 Katzwinkel, Barbarastr. 11, Turnhalle (ots)

In der Zeit von Sa., 21.09.2019, 19:00 Uhr bis Mo., 23.09.2019, 07:00 Uhr, warfen unbekannte Täter vermutlich mit Steinen vom nahegelegenen Spielplatz, an zwei Stellen die äußere doppelwandige Verglasung an der Gebäuderückseite der Glück-Auf-Halle ein. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,-EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

