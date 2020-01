Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Anhänger von Koppel entwendet

Vreden (ots)

Einen Pferdeanhänger haben Unbekannte am Donnerstag in Vreden gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf einer Pferdekoppel in der Bauerschaft Kleinemast unweit der Kreuzung L608/B70 gestanden. Die Täter hatten sich zunächst gewaltsam Zugang zu der Koppel verschafft, indem sie am Tor ein Vorhängeschloss abrissen. Anschließend brachen sie das Deichselschloss auf, mit dem der Anhänger gesichert war. Die Tatzeit liegt zwischen 06.30 Uhr und 14.20 Uhr. Der Pferdeanhänger vom Typ Böckmann P11 war mit einem "AH"-Kennzeichen versehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell