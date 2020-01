Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro bilden die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch in Borken. Eine 55-Jährige aus Rhede befuhr gegen 21.00 Uhr die Raesfelder Straße mit ihrem Wagen in Richtung B70. Als eine 25-jährige Borkenerin aus einer Einfahrt in die Straße einbiegen wollte, übersah sie das von links kommende Auto. Beide Fahrerinnen erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Die beiden Frauen kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

