POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: 12.000 Euro Schaden nach Unfall

Auf 12.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Unfalls vom Dienstmorgen, gegen 7.30 Uhr, in Forchtenberg. Eine 58-jährige Corsa-Fahrerin missachtete offensichtlich auf der Ernsbacher Straße die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Öhringer Straße in Richtung Waldfeld fuhr. Bei Starkregen kollidierten die Fahrzeuge in der Einmündung der Ernsbacher Straße in die Öhringer Straße. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

