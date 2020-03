Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2020 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Erlenbach: Unfall mit betrunkenem Fahrzeugführer

Mit über einem Promille verursachte ein 49-jährige Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Autobahn in Richtung Mannheim. Ein unfallbeschädigter Skoda wurde am Montagabend gegen 19 Uhr durch die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg im Baustellenbereich auf der A6 kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten auf dass der Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Neben einer Blutprobe gab der Unfallverursacher auch seinen Führerschein ab. Wie die Ermittlungen ergaben, war es kurz zuvor zu einem Auffahrunfall mit dem Ford einer 55-Jährigen gekommen. Es war Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro entstanden.

A81/ Widdern: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines VW Golf bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen, um kurz vor 6 Uhr, auf der Autobahn 81 bei Widdern. Nach einem Fahrstreifenwechsel des Golf-Fahrers konnte der nachfolgende Verkehr einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollission mit dem Seat Leon einer 19-Jährigen. Verletzt wurde niemand aber es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 15.000 Euro.

Untereisesheim: Unfall beim Ausparken - Alkoholisierter Fahrzeugführer

Deutlich unter Alkohol stand ein 53-jähriger Fahrzeugführer am Montagabend gegen 18 Uhr in Untereisesheim. Der Fahrer des Mercedes beschädigte beim Ausparken aus seiner Parklücke den hinter ihm abgestellten BMW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von 1,4 Promille an. Neben einer Blutprobe wurden dem Unfallverursacher in der Folge auch der Führerschein genommen. Beim Unfall war ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro entstanden.

Heilbronn: Reifen geklaut

Der Reifenwechsel wird in dieser Saison für einen 29-Jährigen teuer werden, wenn die Polizei nicht herausfindet, wer ihm seinen Reifensatz gestohlen hat. Am Montag waren Unbekannte in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr in eine Tiefgarage in der Kirchhausener Straße in Heilbronn-Frankenbach eingedrungen und entwendeten dort die vier Felgen mit Reifen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.200 Euro. Zeugen, die im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem, Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 mitzuteilen.

Heilbronn: Einbruch bei Senior

Ein 81-Jähriger wurde am Montag Opfer von Einbrechern. Der Mann verließ seine Wohnung in der Breslauer Straße in Heilbronn-Neckargartach gegen 11 Uhr. Um 12 Uhr entdeckte eine Nachbarin das die Tür zur Wohnung des Seniors aufgebrochen worden war. Die Täter hatten alle Räume durchsucht, jedoch augenscheinlich nichts mitgenommen. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im angegeben Zeitraum in der Breslauer Straße verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Heilbronn: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Montagmittag in Heilbronn wurde ein Mann leicht verletzt. Der 52 Jahre alte Opel-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Saarlandstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Neckargartacher Straße nach links abbiegen. Eine entgegenkommende Ford-Lenkerin übersah wohl, dass die Ampel zu diesem Zeitpunkt für sie "rot" anzeigte und fuhr ebenfalls in die Kreuzung. Dort kam es zur Kollision mit dem Wagen des 52-Jährigen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Neckarsulm: Baggerschaufeln gestohlen

Unbekannte nahmen viel Mühe auf sich um in Neckarsulm drei schwere Baggerschaufeln zu stehlen. Die Bagger, zu denen die Schaufeln gehören, standen an einer Baustelle in der Nähe eines Spielplatzes im Stadtpark. Im Zeitraum zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montagmorgen schlugen die Täter die Sicherungsbolzen für die Schaufeln aus den Halterungen. Danach transportierten sie das Diebesgut ab. Zeugen, die durch den Krach aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell