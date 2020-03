Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: erfolgreiche Verkehrskontrollen im Bereich Künzelsau

Erfolgreich verliefen Verkehrsüberwachungsmaßnahemn der Verkehrspolizei in Künzelsau am Montagmorgen. An verschiedenen Orten wurden Kontrollen durchgeführt und die Fahrer mit ihren Fahrzeugen überprüft. Eine Person stand bei der Fahrt unter Einfluss von Drogen. Insgesamt konnten drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Handyverstoß, ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und ein nicht vorschriftsmäßig angeschnalltes Kind, festgestellt werden.

Öhringen: 8.000 Euro Schaden nach Unfall

Auf 8.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Unfalls vom Montagabend, gegen 18.40 Uhr, in Öhringen. Ein 65-jähriger VW-Fahrer missachtete offensichtlich die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der mit seinem Ford auf dem Wickersley Ring fuhr. Im der Einmündungsbereich aus Richtung Bitzfeld kollidierten die Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. Auf jeweils 4.000 Euro wird der Schaden an den Fahrzeugen geschätzt.

Künzelsau: Unter Drogeneinfluss auf Roller unterwegs

Positiv auf Drogen wurde am Montagmorgen ein 17-Jähriger Rollerfahrer getestet. Der Jugendliche war gegen 8 Uhr auf der Allee in Künzelsau unterwegs als er für eine Kontrolle angehalten wurden. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Rollerfahrer musste mit den Beamten zur Blutprobe ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell