Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Kirchhausen: Auto überschlagen

Bei einem Unfall auf der A 6 bei Kirchhausen wurden Montagmittag zwei Personen schwer verletzt. Die 65-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim kam die Frau gegen 12 Uhr mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine seitliche Betonleitwand. Hierdurch wurde das Fahrzeug nach oben katapultiert und überschlug sich. In der Folge rutschte der Daimler noch zirka 50 m weit auf dem Dach über die Fahrbahn. Die 65-Jährige sowie ihre 94-jährige Mittfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall waren neben Notarzt, Rettungswagen, Feuerwehr, und Polizei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn teilweise vollständig gesperrt werden. Erst gegen 16 Uhr konnte die Autobahn Richtung Heilbronn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Totalschaden an dem Pkw wird mit mindestens 5.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell