POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/ Bad Rappenau: Ein Reifenplatzer und neun beschädigte Autos

Ein geplatzter LKW-Reifen sorgte am Samstag auf der A6 bei Bad Rappenau für zahlreiche beschädigte Autos. Ein 45-Jähriger fuhr in seinem Sattelzug von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Heilbronn, als zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Heilbronn/ Untereisesheim ein Reifen am Anhänger platzte. Die Reifenkarkasse und mehrere Anhängerteile wurden dabei auf der Autobahn verteilt und beschädigten mindestens neun PKW. Diese waren allesamt über die Fahrzeugteile gefahren. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 45.000 Euro.

Bad Rappenau/ Heilbronn: Fahrzeuge in Flammen

Übers Wochenende brannten gleich mehrere Autos in und um Heilbronn. Am Freitagnachmittag war eine 21-Jährige in ihrem Seat auf der A6 unterwegs als plötzlich ihr Wagen zu rauchen begann. Geistesgegenwärtig fuhr die junge Frau an der Anschlussstelle Bad Rappenau ab und rief den Notruf. Die Feuerwehr Bad Rappenau kam mit 12 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen und löschte den brennenden Motorraum des Seats. Am frühen Samstagmorgen mussten dann die freiwillige Feuerwehr aus Biberach und die Feuerwehr Heilbronn ausrücken. Gegen 4 Uhr war ein in der Panoramastraße in Heilbronn-Biberach geparkter Mini vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Das Feuer sprang auch auf einen nebenstehenden Audi über, dieser konnte allerdings im Gegensatz zu dem Mini von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor das Fahrzeug ausbrannte. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro.

Heilbronn: Wer fuhr bei Rot?

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Heilbronn stellt sich die Polizei die Frage, welcher der Beteiligten bei "rot" über die Ampel fuhr. Ein 46-Jähriger war gegen 9.30 Uhr in seinem VW auf der Weinsberger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Oststraße bei auf "grün" geschalteter Ampel weiter geradeaus. Ein 52 Jahre alter Renault Fahrer befuhr die Weinsberger Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kreuzung nach links in die Oststraße abbiegen. Auch er gab an, dass seine Ampel "grün" zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Da die Polizei bislang nicht feststellen konnte, wer bei "rot" in die Kreuzung fuhr, werden Zeugen des Unfalls gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Erlenbach: Wenden will gelernt sein

Vermutlich war es ein missglückter Wendevorgang, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer Samstagnacht ein Garagentor in der Straße "Am Kutschenberg" in Erlenbach beschädigte. Gegen 2 Uhr vernahm eine Anwohnerin einen lauten Knall. Am nächsten Vormittag entdeckte sie dass, das Garagentor gebrochen war. Da sich der Verursacher nicht meldete und ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern floh, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Möckmühl: Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in Möckmühl einen Renault Twingo und entfernte sich daraufhin ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der schwarze Wagen stand in der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße. Als die Fahrzeugführerin nach dem Einkauf wieder zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie, dass die Fahrertüre eingedellt worden war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 mitzuteilen.

B27/ Neckarsulm: Unfall mit Streifenwagen

Ein Streifenwagen wurde am Freitagabend in Neckarsulm in einen Unfall verwickelt. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall und fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der B27 in Richtung Bad Friedrichshall. Auf Höhe des Abzweigs nach Amorbach wich ein vorausfahrendes Auto auf die Abbiegespur aus um dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen. In der Annahme, dass auch die davor fahrende Lenkerin eines Kia Rio den Weg freigeben würde, beschleunigte der fahrende Polizist den Streifenwagen. Anstatt die Spur zu wechseln bremste die Kia-Fahrerin jedoch ab. Dies erkannte der Fahrer des Streifenwagens wohl zu spät und krachte mit dem Dienstwagen ins Heck des Rios. Beide Autos wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Heilbronn: Drei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall am Freitagabend wurden in Heilbronn drei Personen verletzt. Ein 22-Jähriger befuhr um kurz vor 23 Uhr in seinem BMW die Neckarsulmer Straße stadtauswärts. Da eine Ampel "rot" zeigte, bremste der junge Mann seinen Wagen ab. Dies übersah wohl der 20-jährige Fahrer eines VW Polos und fuhr auf den 5er BMW auf. Die Beifahrerin des BMWs sowie zwei Mitfahrer im VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Heilbronn: Kind verletzt

Unzählige Schutzengel hatte ein 4-Jähriger am Sonntag in der Heilbronner Ernst-Bader-Straße. Ein 62-Jähriger fuhr dort mit seinem VW, als das Kind unvermittelt durch ein offen stehendes Gartentor auf die Straße rannte. Glücklicherweiße geriet der Junge nicht vor das Auto, sondern prallte nur gegen die Beifahrerseite. Er wurde dabei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

