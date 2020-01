Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahme nach Schussabgabe

Offenbach (ots)

Schussabgabe in einer Wohnung - 41-Jähriger vorläufig festgenommen - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Freitagnachmittag einen 41-Jährigen vorläufig fest. Der Verdächtige war gegen 17.25 Uhr im Beisein seines Rechtsanwaltes auf dem 1. Polizeirevier erschienen. Hintergrund ist eine Schussabgabe, die am Freitagvormittag in der Wohnung eines Offenbacher Mehrfamilienhauses stattfand. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Streit unter Familienmitgliedern. Der mutmaßliche Schütze war geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung wurden zur Öffnung einer Wohnung im Gravenbruchweg Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Personen wurden nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 17.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

