Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Seligenstadt: Fahrradfahrer beging Unfallflucht; Hanau: 23-Jähriger mit Drogen erwischt. Hanau: Trickdiebe ergaunern Erspartes

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher scheiterten an Türverglasung - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Zeugen sahen am frühen Freitag in der Hauptstraße zwei etwa 20 Jahre alte Männer, die gegen 0.35 Uhr in eine Bäckerei einbrechen wollten. Die Täter warfen einen Pflasterstein gegen die Eingangstür. Die erste Scheibe der Glastür zerbrach, die zweite hielt jedoch stand. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Einer war etwa 1,75 Meter groß und sehr dünn. Er war mit einer braunen Wildlederjacke und einer dunklen Kappe bekleidet. Der Komplize konnte nicht beschrieben werden. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Fahrradfahrer beging Unfallflucht - Seligenstadt

(mm) Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in der Jean-Hofmann-Straße in Höhe der Hausnummer 8 einem vor ihm fahrenden 14-jährigen Biker aufgefahren. Der Schüler stürzte dadurch und verletzte sich an der Hand. Der verursachende Radfahrer hielt nicht an und fuhr weiter. Er wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler (06183 91155-0) entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. 23-Jähriger mit Drogen erwischt - Hanau

(mm) Eine Streife der Polizeistation Hanau I stellte am Donnerstagabend bei einem Wohnsitzlosen gut 300 Gramm Marihuana, 30 Gramm Haschisch, eine geringe Menge Kokain sowie einen fünfstelligen Geldbetrag sicher. Der 23-Jährige war gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhofs kontrolliert worden. Da gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl wegen diverser Eigentumsdelikte vorlag, ist er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

2. Trickdiebe ergaunern Erspartes - Hanau

(mm) Ein Gaunerpärchen entwendete am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, aus der Wohnung eines Rentners dessen erspartes Geld. Eine unbekannte Frau hatte den Senior in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße (20er-Hausnummern) vor der Wohnungstür abgepasst und mit dem Zetteltrick "Sie möchte einem Bekannten eine Nachricht hinterlassen" versucht, Einlass in die Wohnung zu bekommen. Da sich der 81-Jährige richtiger Weise nicht darauf einließ, warf die korpulente, zirka 40 Jahre alte Frau mit roten Lippen und schulterlangen Haaren plötzlich eine Handvoll Münzen in den Wohnungsflur als auch in das Schlafzimmer. Dieses Überraschungsmoment nutzte die Frau aus, um noch einen Komplizen in das Domizil zu lassen. Trotz der Gegenwehr des Rentners gelang es den Trickdieben das Geld zu entwenden. Der zweite Dieb ist 1,80 Meter groß und korpulent. Er hat grau meliertes Haar und einen kurzen Bart. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Unfallflucht - Fahrradfahrer verletzt - Maintal-Bischofsheim

(mm) Ein Radfahrer ist am Dienstag, gegen 8.55 Uhr, von einer Autofahrerin beim Vorbeifahren am Bein leicht verletzt worden. Die etwa 70 Jahre alte Pkw-Fahrerin befuhr die Schäfergasse vom Fechenheimer Weg kommend in Richtung Borngasse und hatte in Höhe der Hausnummer 9 den 59-jährigen Fahrradfahrer mit ihrem dunklen VW-Golf touchiert. Die Unfallverursacherin, die weiße kurze Haare hat, fuhr, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, weiter. Zeugenhinweise nehmen die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 17.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

